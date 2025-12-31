Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza Hastane Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen A.D. yönetimindeki 09 M 0108 plakalı şehiriçi minibüs, aynı istikamette ilerleyen M.M. idaresindeki 09 ARY 749 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan C.M. yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN