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Aydın'da Menderes Nehri'ne Düşen Kişiyi Bulmak İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Aydın'da Menderes Nehri'ne Düşen Kişiyi Bulmak İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen M.B. isimli kişiyi bulmak için çeşitli kurtarma ekipleri seferber oldu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye intikal eden ekipler, arama çalışmalarına hızla başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen şahsı bulmak için ekipler seferber oldu.

Olay, Sarıkemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. isimli kişi henüz bilinmeyen bir nedenle Menderes Nehri'ne düşerek akıntıya kapıldı. Şahsın düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arama çalışması başlattı. AFAD, jandarma asayiş timi, jandarma trafik timi, jandarma komando timi, JAK timi, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Marmaris sualtı polis timi dalgıçları, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri ve köpekli arama timlerinin katılımıyla nehir içinde ve kenarında M.B.'yi arama çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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