Aydın'da kurt saldırısı vatandaşları tedirgin etti

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Hallaçlar Mahallesi'nde meydana gelen kurt saldırısı mahalle sakinlerini tedirgin etti. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda, küçükbaş hayvan sürüsüne giren kurtlar yaklaşık 20 hayvanı telef ederken, çok sayıda hayvanı da yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Hallaçlar Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Latif Yaşar'a ait küçükbaş hayvan sürüsüne saat 05.00 sıralarında kurt saldırdı. Gece saatlerinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu yaklaşık 20 hayvan telef olurken, yaralanan hayvan sayısının da oldukça fazla olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası bazı hayvanların kaybolduğu bildirildi. Yaşadığı olayı anlatan üretici Latif Yaşar saldırının boyutunun büyük olduğunu belirterek, "Koyunları gece ahırdayken girmiş. Daha önce de böyle olaylar oldu. Kurt saldırır korkusuyla hayvanları dışarı çıkarmıyorduk ama bu kez evin içine kadar girip zarar verdi. Hayvanlarımız gitti, bir o kadar da yaralı var. Kurdun ısırdığı hayvan da bir daha düzelmiyor. Eskiden böyle olaylar yoktu ama son 3 yıldır ara ara yaşanıyor" dedi.

Hallaçlar Mahalle Muhtarı Tolga Yıldız ise konunun ilgili kurumlara iletildiğini belirterek, yetiştiricilere önemli uyarılarda bulundu. Muhtar Yıldız, "Durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdik. Burada en önemli görev hayvan sahiplerine düşüyor. Vatandaşlarımızın hayvanlarını sigorta yaptırması gerekiyor. TARSİM yaptırmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda daha güvenli barınaklar oluşturmaları büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar özellikle son yıllarda artış gösteren yaban hayvanı saldırılarına karşı önlem alınmasını isterken, yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı