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Aydın’da kürek sörfü yapan 2 kişi dehşeti yaşadı: Sahil Güvenlik zamanla yarıştı

Aydın’da kürek sörfü yapan 2 kişi dehşeti yaşadı: Sahil Güvenlik zamanla yarıştı
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Aydın’ın Söke ilçesinde denizde kürek sörfü yaparken akıntıya kapılarak sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde denizde kürek sörfü yaparken akıntıya kapılarak sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Doğanbey Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kürek sörfü yapmak için denize açılan 2 şahıs, bir süre sonra rüzgar ve akıntının etkisiyle kontrolü kaybederek sürüklenmeye başladı. Şahısların yardım çağrısı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı KB-72 botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler denizde mahsur kalan 2 şahsı bota alarak güvenli alana çıkardı. Güzelçamlı Balıkçı Barınağı'na getirilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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