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Aydın'da kum yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı

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Aydın'da kum yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı
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Aydın'ın Karpuzlu-Çine Karayolu'nda saat 23.00 sıralarında kum yüklü tır devrildi ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi; kum dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Aydın'ın Karpuzlu-Çine Karayolu üzerinde kumlu yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karpuzlu-Çine Karayolu üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kum yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarına savrularak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, dorsede yüklü kumlar yola döküldü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlşar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yol, dökülen kumlar sebebiyle araç trafiğine kapanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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