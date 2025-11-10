Haberler

Aydın'da Kıraathaneye Kumar Baskını: Cezalar Kesildi

Aydın'da Kıraathaneye Kumar Baskını: Cezalar Kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da bir kıraathaneye düzenlenen baskında, kumar oynayan şahıslara toplamda 73 bin 976 TL, iş yeri sahibine ise 85 bin TL para cezası kesildi. Baskında, kumar materyallerine de el konuldu.

Aydın'da bir kıraathaneye düzenlenen baskında, kumar oynayan şahıslara 73 bin 976 lira, iş yeri sahibine de 85 bin lira para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince takip edilmekte olan bir kıraathaneye ekiplerce gece 02.00 sıralarında yapılan baskında, işyerinin kapatılarak, bir bölümünün siyah perde düzeneği ile dışarıdan görülmeyecek şekilde bölündüğü ve içeride çok sayıda şahsın kumar oynamaya devam ettiği tespit edildi. Yapılan baskında, kumar oynamakta kullanılan materyallere, 11 bin 500 TL ve 100 Euro ya el konulurken, kumar oynayan şahıslara 73 bin 976 TL para cezası yazıldı. Aranması olduğu tespit edilen bir şahıs gözaltına alınırken, işyeri sahibi hakkında adli ve idari soruşturmaya başlandı. Ayrıca işyeri sahibine, işyerinde sigara ve alkol tüketimine izin vermekten toplam 85 bin TL para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.