Haber alınamayan genç ekipleri harekete geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç, ekipleri harekete geçirirken, polis ekiplerince yapılan incelemede evde olmadığı belirlendi.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2112 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları 25 yaşındaki gençten bir süre haber alamadı. Gence ulaşamayan ve endişe eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekiplerince, girilen evin boş olduğu anlaşıldı. Olumsuz bir manzarayla karşılaşmayan ailesi derin bir nefes alırken, gence hala daha ulaşılamadığı öğrenildi. - AYDIN