Haberler

Haber alınamayan genç ekipleri harekete geçirdi

Haber alınamayan genç ekipleri harekete geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler ilçesinde 25 yaşındaki gençten haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti ancak gencin evde olmadığı belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç, ekipleri harekete geçirirken, polis ekiplerince yapılan incelemede evde olmadığı belirlendi.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2112 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları 25 yaşındaki gençten bir süre haber alamadı. Gence ulaşamayan ve endişe eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekiplerince, girilen evin boş olduğu anlaşıldı. Olumsuz bir manzarayla karşılaşmayan ailesi derin bir nefes alırken, gence hala daha ulaşılamadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı