Aydın'da Kaza: 8 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya dönerken, kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Bozyurt Mahallesi yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 AL 687 plakalı TOFAŞ markalı otomobil, 35 AH 7087 plakalı Citroen otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlardaki 8 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN