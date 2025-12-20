Aydın'da 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan 19 yaşındaki İshak Akın'dan dün geceden bu yana haber alınamıyor.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İshak Akın (19), dün akşam ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Ailesi, gece saatlerinden bu yana çocuklarına ulaşamayınca durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı.

İshak Akın'ı gören ya da nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın emniyet birimine bilgi vermelerini istenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN