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Aydın'da Kayıp 80 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Aydın'da Kayıp 80 Küçükbaş Hayvan Bulundu
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Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kaybolan 80 küçükbaş hayvan, sahibine kısa sürede teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kayıp 80 küçükbaş hayvan kısa süre içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Balatçık Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli şahsın 80 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarının alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 4 Jandarma Asayiş Timi ile bölgede yapılan araştırma ve arama neticesinde kayıp hayvanların tamamı yaklaşık 1 saat içerisinde ahıra 6 kilometre mesafede bulunarak sahibine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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