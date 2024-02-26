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Aydın'da kaybolan dağcılar kısa sürede bulundu

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinden Zeus Tapınağı'na gezi amacıyla yürüyen ve kaybolan 2 dağcı, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması yaparak dağcıları buldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinden Zeus Tapınağı'na gezi amacıyla yürüyen ve kaybolan 2 dağcı, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulundu.

Olay, Bağarcık Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ö. ve T.K. isimli 2 dağcı, Zeus Tapınağı'nı gezmek için yola çıktı. Bir süre sonra yollarını kaybeden 2 dağcının kaybolduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan incelemeler sonunda ekipler, 2 dağcıyı kısa sürede buldu. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu görülen dağcılar, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeus Tapınağı Jandarma Koçarlı Aydın Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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