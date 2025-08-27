Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan sorgulamasında "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (73) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN