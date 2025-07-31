Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Çine ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan A.A. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs Çine ilçesi Ovacık Mahallesinde operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.A., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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