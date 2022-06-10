Aydın'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

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Aydın'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Aydın'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

- Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Söke-Milas karayolu üzeri Didim Bafa Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Ulaş yönetimindeki 48 AEY 152 plakalı otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan sürücü Zeynep Ulaş kaza esnasında araç içerisinden yola savruldu. Savrulmanın etkisi ile Ulaş olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan eşi A.U. ile çocukları; M.U. ve M.U. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan - 3. Sayfa

Didim Aydın 3. Sayfa Haberler

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