Aydın'da Kardeşler Arasındaki Maddi Anlaşmazlık Kavga ve Yaralanmaya Sebep Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddia göre, aralarında maddi anlaşmazlık bulunan 2 erkek kardeşin tartışması kavgaya dönüştü.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan kardeşlerden biri hastaneye kaldırılırken diğeri tedaviyi kabul etmeyerek polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede oturan ve isimleri öğrenilemeyen 2 erkek kardeş arasında iddiaya göre maddi anlaşmazlık çıktı. Kardeşlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini darp eden ve kanlar içerisinde bırakan kardeşleri çevredeki vatandaşlar ayırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kardeşlerden birinin, ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı kardeş ise tedaviyi kabul etmezken, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN