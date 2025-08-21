Aydın'da Kardeşler Arasındaki Maddi Anlaşmazlık Kavga ve Yaralanmaya Sebep Oldu

Aydın'da Kardeşler Arasındaki Maddi Anlaşmazlık Kavga ve Yaralanmaya Sebep Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde maddi anlaşmazlık yaşayan iki erkek kardeşin tartışması kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri hastaneye kaldırılırken, diğeri tedaviyi kabul etmeyerek karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddia göre, aralarında maddi anlaşmazlık bulunan 2 erkek kardeşin tartışması kavgaya dönüştü.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan kardeşlerden biri hastaneye kaldırılırken diğeri tedaviyi kabul etmeyerek polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede oturan ve isimleri öğrenilemeyen 2 erkek kardeş arasında iddiaya göre maddi anlaşmazlık çıktı. Kardeşlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini darp eden ve kanlar içerisinde bırakan kardeşleri çevredeki vatandaşlar ayırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kardeşlerden birinin, ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı kardeş ise tedaviyi kabul etmezken, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

8 yaşındaki oğlunun üstün zekalı olduğunu böyle anladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.