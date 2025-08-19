Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 39 Kilo Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirdikleri kaçak tütün operasyonunda 39 kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesi Karakollar Mahallesi'nde M.E.T. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda; 39 kilo 300 gram kıyılmış tütün, 142 bin 400 adet boş makaron, 19 bin 20 adet doldurulmuş makaron ve 2 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN