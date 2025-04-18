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Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 650 Paket Gümrük Kaçağı Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 650 Paket Gümrük Kaçağı Ele Geçirildi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla 650 paket gümrük kaçağı sigara ve 80 paket elektronik sigara ele geçirildi. İşletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 650 paket gümrük kaçağı sigara ve 80 paket elektrik sigara ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan işyerinde yapılan aramada farklı markalarda; 650 paket gümrük kaçağı sigara ile 80 adet elektronik sigara ele geçirildi. İşletmeci O.A. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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