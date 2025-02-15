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Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 545 Paket Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 545 Paket Ele Geçirildi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 545 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 545 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığına yönelik koordineli faaliyette operasyon için düğmeye basıldı. Hıdırbeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 545 paket sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli ve idari sürecin ise devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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