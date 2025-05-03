Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 11 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 11 Bin Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik'te jandarma ekipleri, 10 bin boş ve 1 bin dolu makaron ile birlikte kaçak sigara imalatına yönelik operasyon düzenledi. Y.D. isimli şüpheli şahıs hakkında adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 10 bin adeti boş, bin adeti ise dolu olmak üzere toplamda 11 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik çalışmada kaçak sigara bulunduran ve imalatını yaptığı tespit edilen Y.D. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 10 bin adet boş, bin adet dolu olmak üzere 11 bin makaron, bin adet boş sigara kutusu, 5 kg paketlenmiş bandrolsüz tütün, 2 bin adet boş şeffaf sigara paketi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.