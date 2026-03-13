Haberler

Koçarlı'da kaçak kazıya Jandarmadan suçüstü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mart 2026 tarihinde icra edilen önleyici devriye faaliyeti sırasında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen M. K. (27), K. U. (23), A.Y. (25), H.O. (28), M.G. (22) ve R. B. (56) isimli 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde; 1 adet Hilti, 2 adet jeneratör, 4 adet eldiven, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet Hilti ucu, 6 litre dizel yakıt, 2 adet çekiç, 1 adet el testeresi, 1 adet demir levye ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılmış olup şahısların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
