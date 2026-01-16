Haberler

Karacasu'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların yanında kazı aletleri ele geçirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Karacasu Yazır Mahallesi'nde dağlık alanda S.V. (48), F.K. (34), E.G. (29), A.A. (29) ve A.K. (38) isimli şahıslar izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahısların yanında 2 adet kürek, 4 adet kazma, 3 adet kafa lambası, 1 adet balyoz, 1 adet balta, 1 adet keser, 1 adet el feneri, 1 adet kova ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, gerekli adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

