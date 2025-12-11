Patlayıcı ile kaçak kazıya Jandarmadan suçüstü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde patlayıcı madde ile kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Hacıhamzalar Mahallesi'nde zeytinlik alanda kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı yapılan alanda kayaya hilti ile delik açıldığı, içine patlayıcı madde yerleştirilmiş ve ucu kablolu bir düzenekle kurulduğu tespit edildi. Olay yerinde 1 adet hilti ve patlayıcı madde yerleştirilmiş düzenek ele geçirildi. K. T. (54), E. Ç. (61), E. T. (41) ve S. C. (47) isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN