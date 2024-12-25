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Aydın'da Kaçak İçki Operasyonu: 7 Kişi Gözaltında

Aydın'da Kaçak İçki Operasyonu: 7 Kişi Gözaltında
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi alkollü içki kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheliye yasal işlem yaptı. Ele geçirilenler arasında sahte alkollü içki ve silah bulunuyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yeni yıl öncesi gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 7 kişiye yasal işlem yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yeni yıl öncesi alkollü içki kaçakçıları ve sahte içki üreten şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler, Kuşadası ve Didim'de ikamet ve işyeri olarak kullanılan adreslerde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ve 44 adet kartuş, 255,5 litre sahte alkollü içki ve 37,5 litre etil alkol ele geçirildi. Alkolü tedarik eden ve üreten ve satışa sunan şüpheliler M.İ., R.Ç., Z.K., M.A., M.B.S., H.G. ve R.C. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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