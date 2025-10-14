Haberler

Aydın'da Kablo Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da Kablo Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir tarladaki trafodan elektrik kabloları çalan hırsız, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Hırsız şüphelisi, kabloları çaldığını itiraf etti.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir tarladaki trafodan kablo çalan hırsız jandarma ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Gölcük Mahallesindeki tarlada bulunan trafodan elektrik kablolarının (35 metre) kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığı ihbar edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordineli olarak hırsızlık olayı araştırılmaya başlandı. Olay yeri, çevresinde ve muhtemel kaçış istikametlerinde bulunan kameralara ait görüntüler incelendi. Elde edilen bulgular çerçevesinde devriye ekipleri şüphelinin ikamet ettiği Akçaabat Mahallesi'ne yönlendirildi. Şüpheli şahsın evinin önünde yapılan kontrolde hırsızlığa konu kabloların olduğu görülürken şahıs kabloları çaldığını itiraf etti. Hırsızlığa konu elektrik kabloları, müştekiye teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.