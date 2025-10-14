Aydın'da Kablo Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir tarladaki trafodan kablo çalan hırsız jandarma ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Gölcük Mahallesindeki tarlada bulunan trafodan elektrik kablolarının (35 metre) kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığı ihbar edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordineli olarak hırsızlık olayı araştırılmaya başlandı. Olay yeri, çevresinde ve muhtemel kaçış istikametlerinde bulunan kameralara ait görüntüler incelendi. Elde edilen bulgular çerçevesinde devriye ekipleri şüphelinin ikamet ettiği Akçaabat Mahallesi'ne yönlendirildi. Şüpheli şahsın evinin önünde yapılan kontrolde hırsızlığa konu kabloların olduğu görülürken şahıs kabloları çaldığını itiraf etti. Hırsızlığa konu elektrik kabloları, müştekiye teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - AYDIN