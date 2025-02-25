Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası

Aydın'da Jandarmadan Tütün Mamulü Tüketimine Cezai İşlem

Aydın'da Jandarmadan Tütün Mamulü Tüketimine Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde gerçekleştirdikleri uygulamada 4 işletmeye kapalı alanda tütün mamülü tüketiminden toplamda 78 bin TL para cezası kesti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamasında 4 işletmeye kapalı alanda tütün mamülü tüketilmesi nedeniyle toplamda 78 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İsabeyli Mahallesi KYK bölgesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla sıcak nokta uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 9 iş yeri kontrol edilerek, 315 şahıs sorgulandı. Uygulamada; 4 işletmeye kapalı alanlarda tütün mamulü tüketilmesi nedeniyle 4733 Sayılı Kanun kapsamı gereği ayrı ayrı 19 bin 500 TL olmak üzere toplam 78 bin TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
img

En çok altına sahip ülkeler belli oldu
img

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı

6 yaşındaki çocuğun ifadesi korkunç cinayeti ortaya çıkardı
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.