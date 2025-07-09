Aydın'da Jandarmadan 'Şok' Uygulama: 124 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da Jandarmadan 'Şok' Uygulama: 124 Şahıs Sorgulandı
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Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını önlemek ve suçları azaltmak amacıyla gerçekleştirdiği şok uygulamada 124 şahıs ve 238 araç sorguladı. Uygulama sonucunda 15 sürücüye ceza kesildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan 'şok' uygulamada 124 şahıs ve 238 araç sorgulandı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ve asayiş timleri tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Koçarlı ilçesi girişinde şok uygulama gerçekleştirdi. Faaliyette 124 şahıs ve 238 araç sorgulanırken, 15 sürücüye cezai işlem uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerimize devam etmekteyiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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