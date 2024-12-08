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Aydın'da Jandarmadan Sıcak Nokta Uygulaması: 495 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da Jandarmadan Sıcak Nokta Uygulaması: 495 Şahıs Sorgulandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan Sıcak Nokta uygulamasında 495 şahıs ve 445 araç sorgulandı, bir düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamalarla vatandaşların huzur ve emniyetinin sağlanması hedefleniyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan Sıcak Nokta uygulamasında, 495 şahsın sorgulaması yapıldı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca Koçarlı-İncirliova yolunda suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan icra edilen Sıcak Nokta Uygulaması'nda, 495 şahıs ve 445 aracın sorgusu yapıldı, bir düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamada 2 araca işlem yapılırken, 2 araç trafikten men edilerek 2 bin 196 TL idari para cezası uygulandı, 6 umuma açık yer kontrol edildi.

Vatandaşların huzur ve emniyet içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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