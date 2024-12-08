Aydın'da Jandarmadan Sıcak Nokta Uygulaması: 495 Şahıs Sorgulandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan Sıcak Nokta uygulamasında, 495 şahsın sorgulaması yapıldı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca Koçarlı-İncirliova yolunda suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan icra edilen Sıcak Nokta Uygulaması'nda, 495 şahıs ve 445 aracın sorgusu yapıldı, bir düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamada 2 araca işlem yapılırken, 2 araç trafikten men edilerek 2 bin 196 TL idari para cezası uygulandı, 6 umuma açık yer kontrol edildi.

Vatandaşların huzur ve emniyet içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN