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Aydın'da Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu

Aydın'da Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu
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Aydın'da jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta piyasa değeri 1 milyon 5 bin TL olan 554 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta piyasa değeri 1 milyon 5 bin TL değerinde tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İzmir ilinden gelen ve sürücülüğünü E.B.A. isimli şüpheli şahsın yaptığı araç Aydın Germencik gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 5 bin TL olan 554 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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