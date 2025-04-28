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Aydın'da Jandarmadan Havadan Trafik Denetimi

Aydın'da Jandarmadan Havadan Trafik Denetimi
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Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, Mikro İHA ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 154 araç ve 114 şahıs kontrol edilerek 45 sürücüye toplam 67 bin 622 TL para cezası kesildi, 5 araç trafikten men edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri havadan denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Köşk ilçesinde iki periyod halinde müşterek Mikro İHA ile havadan trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette, 154 araç ve 114 şahıs kontrol edilirken, 45 sürücüye 67 bin 622 TL cezai işlem yapılarak 5 araç trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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