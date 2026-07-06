Aydın'da 31 aranan şahıs yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca 02-04 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen Çember-131 operasyonunda, aralarında dolandırıcılık, uyuşturucu ve yaralama suçlarından aranan 31 kişi yakalandı.
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 31 aranan şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 02-04 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı Çember-131 operasyonu gerçekleştirildi. 80 ekip ve 236 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda toplam 31 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin 0-2 yıl, 14'ünün 2-5 yıl, 1'inin ise 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Operasyonda yakalananlar arasında dolandırıcılık suçundan 5, uyuşturucu suçundan 5, yaralama suçundan 3, tehdit suçundan 3, zimmet suçundan 1, çeşitli diğer suçlardan aranan 6 kişi ile ifadeye yönelik aranan 8 kişi yer aldı.
Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - AYDIN