Aydın'da 31 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 31 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 02-04 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı Çember-131 operasyonu gerçekleştirildi. 80 ekip ve 236 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda toplam 31 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin 0-2 yıl, 14'ünün 2-5 yıl, 1'inin ise 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Operasyonda yakalananlar arasında dolandırıcılık suçundan 5, uyuşturucu suçundan 5, yaralama suçundan 3, tehdit suçundan 3, zimmet suçundan 1, çeşitli diğer suçlardan aranan 6 kişi ile ifadeye yönelik aranan 8 kişi yer aldı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı