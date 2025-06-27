Aydın'da Jandarma Sivil Denetimlerle Trafik Güvenliğini Artırıyor

Aydın'da Jandarma Sivil Denetimlerle Trafik Güvenliğini Artırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, toplu taşıma araçları üzerindeki denetimlerini sürdürüyor. Trafik kazalarını önlemek amacıyla, şehir içi ve şehir dışı araçlar sivil jandarma personeli tarafından kontrol edildi, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri sivil denetimlerini sürdürüyor.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından toplu taşıma araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Nazilli-Yenipazar ilçesi yol güzergahında taşımacılık yapan şehir içi-şehir dışı araçlara sivil Jandarma personel tarafından belli bir noktadan binilerek şoför ve yolcular denetlendi. Sivil görevli personel ve kontrol noktasında bulunan ekipler tarafından araç kontrol edilerek kırmızı ışıkta geçen sürücüye 2 bin 167 TL idari trafik cezası uygulandı. Yol kullanıcılarına trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.