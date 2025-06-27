Aydın'da Jandarma Sivil Denetimlerle Trafik Güvenliğini Artırıyor
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, toplu taşıma araçları üzerindeki denetimlerini sürdürüyor. Trafik kazalarını önlemek amacıyla, şehir içi ve şehir dışı araçlar sivil jandarma personeli tarafından kontrol edildi, kurallara uymayanlara ceza kesildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri sivil denetimlerini sürdürüyor.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından toplu taşıma araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Nazilli-Yenipazar ilçesi yol güzergahında taşımacılık yapan şehir içi-şehir dışı araçlara sivil Jandarma personel tarafından belli bir noktadan binilerek şoför ve yolcular denetlendi. Sivil görevli personel ve kontrol noktasında bulunan ekipler tarafından araç kontrol edilerek kırmızı ışıkta geçen sürücüye 2 bin 167 TL idari trafik cezası uygulandı. Yol kullanıcılarına trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN