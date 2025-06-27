Aydın'da Jandarma Sivil Denetimlerle Trafik Güvenliğini Artırıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri sivil denetimlerini sürdürüyor.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından toplu taşıma araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Nazilli-Yenipazar ilçesi yol güzergahında taşımacılık yapan şehir içi-şehir dışı araçlara sivil Jandarma personel tarafından belli bir noktadan binilerek şoför ve yolcular denetlendi. Sivil görevli personel ve kontrol noktasında bulunan ekipler tarafından araç kontrol edilerek kırmızı ışıkta geçen sürücüye 2 bin 167 TL idari trafik cezası uygulandı. Yol kullanıcılarına trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN