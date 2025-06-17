Aydın'da Jandarma Sıcak Nokta Uygulaması Gerçekleştirdi

Aydın'da Jandarma Sıcak Nokta Uygulaması Gerçekleştirdi
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Sultanhisar ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada 41 araç ve 346 şahıs sorgulandı. Umuma açık işletmelerin kontrolü de yapıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamasında 41 araç ve 346 şahsın sorgusu yapıldı.

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Sultanhisar ilçesi Kavaklı, Kabaca, Salavatlı ve Yağdere Mahallesi Yenipazar yol ayrımında Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması tarafından umuma açık yerlerde" Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette 8 umuma açık işletmenin kontrolü yapılırken, 41 araç, 346 şahsın sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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