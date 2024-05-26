Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik, Karpuzlu ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüpheli 5 şahsın üzerlerinde yapılan armalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik, Karpuzlu ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; Germencik ve Kuşadası ilçesinde S.B., M.B., B.A., A.E. ve M.T. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Öte yandan S.B., M.B., B.A., A.E., M.T., Ç.K. ve Y.B. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN