Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik, Karpuzlu ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüpheli 5 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik, Karpuzlu ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüpheli 5 şahsın üzerlerinde yapılan armalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik, Karpuzlu ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; Germencik ve Kuşadası ilçesinde S.B., M.B., B.A., A.E. ve M.T. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Öte yandan S.B., M.B., B.A., A.E., M.T., Ç.K. ve Y.B. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Kuşadası Karpuzlu Jandarma Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

 Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik

Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik

 Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

 Sinan Ateş'in arkadaşı: Olcay Kılavuz MHP'li yöneticiler tarafından öldürülmekten korkuyor

Sinan Ateş'in arkadaşı: Olcay Kılavuz MHP'li yöneticiler tarafından öldürülmekten korkuyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title