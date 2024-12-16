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Aydın'da Jandarma Operasyonu: Binlerce Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Aydın'da Jandarma Operasyonu: Binlerce Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi
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Germencik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 11 kilo bandrolsüz tütün, 55 bin adet bandrolsüz sigara ve 6 bin adet boş makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 kilo bandrolsüz tütün, 55 bin adet bandrolsüz sigara ve 6 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin tarafından sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmalar neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. Hıdırbeyli Mahallesi'nde Söke ilçesinden gelen ve sürücülüğünü A.D.' isimli şüpheli şahsın yaptığı araç ile Germencik ilçesinde C.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 11 kilogram bandrolsüz tütün, 55 bin adet bandrolsüz sigara, 6 bin adet boş makaron, 15 adet sigara sarma makinesi, 1 adet ambalaj makinesi, 1 adet terazi ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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