Aydın'da 43 aranan şahıs yakalandı

Aydın genelinde jandarma ekiplerince 'Çember' operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 81 tim ve 243 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 11'i 0-2 yıl, 8'i 2-5 yıl, 5'i 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplamda 43 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslar arasında 5 FETÖ/PDY üyesi, 4 uyuşturucu suçundan, 1 yaralama, 4 dolandırıcılık, 2 tehdit, 1 cinsel suç, 8 diğer suçlardan ve 19 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN