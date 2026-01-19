Haberler

Aydın'da 43 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da gerçekleştirilen 'Çember' operasyonunda 43 aranan şahıs yakalandı. Operasyon, 81 tim ve 243 personelle yapıldı ve aranan şahıslar arasında FETÖ üyeleri ile çeşitli suçlardan sabıkası bulunanlar da yer aldı.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan 'Çember' operasyonuna çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

Aydın genelinde jandarma ekiplerince 'Çember' operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 81 tim ve 243 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 11'i 0-2 yıl, 8'i 2-5 yıl, 5'i 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplamda 43 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslar arasında 5 FETÖ/PDY üyesi, 4 uyuşturucu suçundan, 1 yaralama, 4 dolandırıcılık, 2 tehdit, 1 cinsel suç, 8 diğer suçlardan ve 19 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

