Aydın'da Jandarma Operasyonu: 33 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 günde 33 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince iki gün içinde yapılan operasyonlarda 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 15 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 33 aranan şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde yakalanan şahısların, 4'ünün dolandırıcılık suçundan, 4'ünün yaralama suçundan, 3'ünün hırsızlık suçundan, 3'ünün uyuşturucu suçundan, 3'ünün konut dokunulmazlığını ihlal suçundan, 2'sinin yağma suçundan ve 14'ünün ise diğer suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN