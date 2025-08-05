Aydın'da Jandarma Operasyonu: 25 Kişi Yakalandı

Aydın'da Jandarma Operasyonu: 25 Kişi Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda toplam 25 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 13'ü 0-5 yıl, 5'i ise 5-10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün boyunca yürüttüğü operasyonlarda toplam 25 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün süreyle eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 25 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 13'ünün 0-5 yıl arası hapis cezasıyla, 5'inin ise 5-10 yıl arası hapis cezasıyla arandığı belirlendi. 7 şahsın ise ifadeye yönelik aranması bulunduğu bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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