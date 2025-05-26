Aydın'da Jandarma 'Huzur' Denetimleri: 4 Bin Şahıs Sorgulandı

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur' denetimlerinde 4 bin 88 şahıs sorgulandı, 87 araca ise 155 bin 199 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi. 71 tim ve 212 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 100 okul, 5 öğrenci yurdu, 60 metruk bina, 89 park, 162 sokak, 53 iş yeri kontrol edildi. 4 bin 88 şahsın da sorgulaması yapıldı. Ayrıca trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise kurallara uymadığı tespit edilen 87 araca 155 bin 199 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN