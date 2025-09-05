Aydın'da Jandarma Hırsızlıkla Mücadele İçin Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

Aydın'da jandarma ekipleri ürün hırsızlığının önlenmesi kapsamında incir bahçelerinde devriye nöbetlerini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Germencik, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde tarımsal ürün hırsızlığının (İncir) önlenmesine yönelik JASAT, Asayiş, Trafik, Jandarma Komando Timleri destekli olarak devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyette, 1 şüpheli şahıs suçüstü yakalanırken bir miktar incir ele geçirildi. Tarlalarda ve yol kontrol uygulamalarında araçların kontrolü ve şahısların sorgusu yapılırken, tarla sahipleri ve çalışanlarına yönelik hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN