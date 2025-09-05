Haberler

Aydın'da Jandarma Hırsızlıkla Mücadele İçin Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

Aydın'da Jandarma Hırsızlıkla Mücadele İçin Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlığını önlemek amacıyla incir bahçelerinde devriye nöbetleri gerçekleştiriyor. Germencik, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde yapılan faaliyetlerde bir şüpheli suçüstü yakalanırken, hırsızlık hakkında tarla sahiplerine bilgi verildi.

Aydın'da jandarma ekipleri ürün hırsızlığının önlenmesi kapsamında incir bahçelerinde devriye nöbetlerini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Germencik, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde tarımsal ürün hırsızlığının (İncir) önlenmesine yönelik JASAT, Asayiş, Trafik, Jandarma Komando Timleri destekli olarak devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyette, 1 şüpheli şahıs suçüstü yakalanırken bir miktar incir ele geçirildi. Tarlalarda ve yol kontrol uygulamalarında araçların kontrolü ve şahısların sorgusu yapılırken, tarla sahipleri ve çalışanlarına yönelik hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü

Ekmeğinin peşindeki garibana bu yapılır mı? Üstelik babası yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.