Aydın'da Jandarma Gece Denetimi Gerçekleştirdi

Aydın'da Jandarma Gece Denetimi Gerçekleştirdi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların yoğun bulunduğu umuma açık yerlerdeki suçları önlemek amacıyla gece denetimi yaptı. Denetimlerde alkol ve uyuşturucu testleri uygulandı, kurallara uymayanlara yasal işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekiplerince suçun önlenmesi amacıyla gece denetimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık yerlerde ve çevresinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Saat 23.00-01.00 arasında yapılan denetimlerde alkollü ve uyuşturucu kullanımına yönelik denetim ve kontrol faaliyeti yapıldı. Araç ve şahıs sorgulaması yapılarak sürücülere alkol ve uyuşturucu testi yapıldı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Halkımızın güvenliği ve huzuru için denetimlerimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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