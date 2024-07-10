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Aydın'da Jandarma Ekipleri Kurallara Uymayanlara Cezai İşlem Uyguladı

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Aydın'ın çeşitli mahallelerinde kurallara uymayan vatandaşlara jandarma ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı. Ormanlık alana izinsiz girenler, kuru ot yakma, piknik tüpü yakma, kimliksiz benzin satışı ve ruhsatsız tabanca bulundurma gibi suçlardan cezalandırıldı.

Aydın'ında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen devriyelerde kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 04-09 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen devriyelerde, kural tanımayan vatandaşlar ceza yemekten kaçamadı. Bu kapsamda Efeler ilçesi Horozköy, Alatepe, Balıkköy mahallelerinde izinsiz ormanlık alana giren 12 şahsa 24 bin 624 TL, Bozdoğan ilçesi Kamışlar Mahallesi'nde 1 şahsa, İncirliova Hacıaliobası Mahallesi'nde 1 şahsa temizlik amaçlı kuru ot yakmaktan 2 bin 52 TL, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi'nde 1 şahsa piknik tüpü yakmaktan 2 bin 52 TL, Söke ilçesi Gölbent Mahallesi'nde kimliksiz, bidonla benzin satan işletme personeline 2 bin 52 TL, Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde ise bir şahsa ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmaktan 8 bin 322 TL idari para ceza uygulandı. Jandarma devriye ekiplerince 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna aykırı hareket eden şahıslara işlem yapılmaya devam edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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