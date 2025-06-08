Aydın'da Jandarma'dan Şok Denetim: 201 Araç Sorgulandı

Aydın'da Jandarma'dan Şok Denetim: 201 Araç Sorgulandı
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Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, asayiş ve trafik denetimleri kapsamında 201 aracı sorguladı ve 8 araca 15 bin TL idari ceza uyguladı. Denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliği için devam edeceği belirtildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 201 araç sorgulandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Köşk-Başçayır Mahalle yolunda suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri ve Trafik Timleri ile belirlenen kontrol noktasında şok denetim gerçekleştirildi. Denetimde 201 araç sorgulanırken, 337 şahsın sorgusu yapıldı. 8 araca ve sürücüsüne 15 bin TL idari ceza uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerine devam edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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