Aydın'da İzinsiz Kum Çeken Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Koçarlı ilçesinde jandarma devriyesi sırasında, S.D. isimli şahsın dere yataklarından izinsiz kum çektiği tespit edildi. Olayla ilgili işlemler başlatıldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dere yatağından izinsiz kum çeken şahıs hakkında jandarma ekiplerine takıldı.
Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bağarcık Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında S.D. isimli şahsın dere/çay yatağından konut inşaatında kullanmak amacıyla traktörle 4 metreküp kum çektiği tespit edildi. Olay ile ilgili tanzim edilen evraklar işlem yapılmak amacıyla ilgili kuruma gönderileceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa