Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Efeler ilçesinde iki gündür dükkanını açmayan Z.D.'nin hayatından endişe eden esnaflar durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede Z.D.'nin cezaevinde olduğu öğrenildi ve içeride mahsur kalan kedisi için yardım talep edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki gündür dükkanını açmayan ve hayatından şüphe edilen işyeri sahibinin cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.D.'nin iki gündür işyerini açmadığını ve kedisinin de içeride olduğunu gören esnaflar, Z.D.'nin hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Z.D.'nin cezaevinde olduğunu tespit etti. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından polis ekipleri bölgeden ayrılırken, vatandaşlar da içeride mahsur kalan kedinin kurtarılmasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

