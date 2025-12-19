İşyerine silahlı saldırı: 12 el ateş ettiler

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde bulunan bir işyeri sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Sabah dükkanının kurşunlandığını fark eden işyeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyeri ve çevresinde inceleme başlatırken, yaklaşık 12 kurşunun dükkana isabet ettiği tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN