Aydın'da 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik' Uygulaması Sonucunda 1 Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar ve Narkotik' uygulaması kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Uygulama sonucunda 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar ve Narkotik' uygulaması kapsamında 1 şüpheli yakalandı.
Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi'nde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik' uygulaması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre uygulamada 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan B.E. isimli şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN