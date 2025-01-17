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Aydın'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulamasıyla 24 Şahıs Yakalandı

Aydın'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulamasıyla 24 Şahıs Yakalandı
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Aydın'da jandarma tarafından gerçekleştirilen 'huzurlu sokaklar' uygulamasında, 6 bin 628 kişi sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı. 73 umuma açık yer, 88 park-bahçe ve 65 işletme kontrol edilirken, 24 bin 14 araç denetlendi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'huzurlu sokaklar' uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 67 unsur ve 202 personelin katılımı ile 'huzurlu sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi. 73 umuma açık yer, 88 park-bahçe ve 65 işletme kontrol edildi. 6 bin 628 şahıssın sorgulandığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı. 24 bin 14 araç kontrol edilirken, 120 araca 460 bin 875 TL idari işlem yapılarak 24 araç trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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