Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması Yapıldı

Aydın'da 56 unsur ve 178 personelin katılımı ile Huzurlu Sokaklar uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgemizde genel asayiş ve kamu düzenin devamını sağlamak amacıyla 56 Unsur ve 178 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar" uygulaması faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette, 6 bin 787 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan 4 aranan şahıs yakalandı. 2 bin 903 araç kontrol edilirken, 74 araca toplam 265 bin TL trafik idari yaptırımı uygulandı, 9 araç trafikten men edildi. 50 okul, 111 umuma açık yer, 27 metruk yapı, 68 park-bahçe ve bahçe, 82 işyeri kontrol edilirken, 2 kişiye toplam 5 bin 906 TL idari işlem yapıldı. - AYDIN