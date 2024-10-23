Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 4 Bin 35 Kişi Sorgulandı, 99 Araca Ceza Kesildi

Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 4 Bin 35 Kişi Sorgulandı, 99 Araca Ceza Kesildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar uygulamasında 4 bin 355 şahsın sorgulaması yapılırken, kurallara uymayan 99 araca ceza kesildi. Uygulama, çocukların güvenliği için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Aydın'da Huzurlu Sokaklar kapsamında yapılan uygulamada 4 bin 35 şahsın sorgusu yapılırken, kurallara uymadığı tespit edilen 99 araca da cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgelerinde 'Türkiye Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi. 62 tim, 190 personel ve köpek timlerinin katılımı ile yapılan uygulamada 133 okul ve çevresi, 5 öğrenci yurdu çevresi, 49 metruk bina, 65 park, 170 sokak, 62 işyeri kontrol edildi. Yapılan kontroller esnasında 4 bin 355 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, 11 şahsa işlem yapıldı. Ayrıca trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 99 araca 40 bin 37 TL idari para cezası uygulandı, 1 araç da trafikten men edildi. İşyerleri kontrollerinde ise 202 paket kaçak sigara ele geçirildi. Öğrencilerin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam

Müsavat Dervişioğlu, kürsüden Bahçeli'ye ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TABİİ Giriş! 23 Ekim TABİİ bu akşam hangi maçlar var, nasıl üye olunur, ücretli mi? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Sparta Prag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atletico Madrid-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid-Lille maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.