Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 4 Bin 35 Kişi Sorgulandı, 99 Araca Ceza Kesildi

Aydın'da Huzurlu Sokaklar kapsamında yapılan uygulamada 4 bin 35 şahsın sorgusu yapılırken, kurallara uymadığı tespit edilen 99 araca da cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgelerinde 'Türkiye Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi. 62 tim, 190 personel ve köpek timlerinin katılımı ile yapılan uygulamada 133 okul ve çevresi, 5 öğrenci yurdu çevresi, 49 metruk bina, 65 park, 170 sokak, 62 işyeri kontrol edildi. Yapılan kontroller esnasında 4 bin 355 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, 11 şahsa işlem yapıldı. Ayrıca trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 99 araca 40 bin 37 TL idari para cezası uygulandı, 1 araç da trafikten men edildi. İşyerleri kontrollerinde ise 202 paket kaçak sigara ele geçirildi. Öğrencilerin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN