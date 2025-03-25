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Aydın'da Huzurlu Okul Önleri ve Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi

Aydın'da Huzurlu Okul Önleri ve Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar uygulaması kapsamında 4 bin 755 şahıs sorguladı ve çeşitli yerlerde denetim yaptı.

Aydın'da jandarma ekiplerince Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar uygulamasında 4 bin 755 şahıs sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgemizde yapılan Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar uygulaması gerçekleştirildi. 71 tim ve 212 personel ile yapılan uygulamada 100 okul, 5 öğrenci yurdu, 60 Metruk Bina, 89 Park, 162 Sokak, 53 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontroller esnasında 4 bin 755 şahsa sorgulama yapılırken, 17 araca idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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